Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 93-78 της Μανρέσα και μπήκε με το δεξί στο EuroCup. Ο Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του μίλησε για το ματς και την ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Πυλαία, και υπογράμμισε: «Αν στο τέλος του αγώνα η φανέλα δεν είναι γεμάτη… αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι στη NOVA:

«Δεν παίξαμε καλά, αλλά περίμενα ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο για μας να καταλάβουμε πως να παίξουμε. Δεν είχαμε την ίδια ένταση. Έπαιξε πολύ καλά η Μανρέσα, καλύτερα από εμάς, και παικτικά και προπονητικά.

Είναι πάντα επικίνδυνη η πρεμιέρα. Η ένταση ήταν διαφορετική. Θέλαμε να κάνουμε σωστά τα πράγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο δύο παίκτες μας έδωσαν πολλά επιθετικά και στο τέλος ο Ταϊρί μας έδωσε την τελική ώθηση.

Αν στο τέλος του αγώνα η φανέλα δεν είναι γεμάτη… αίμα και ιδρώτα, δε θα είμαστε ευχαριστημένοι. Η ατμόσφαιρα και η νίκη ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα».