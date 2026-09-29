Η Πυλαία ανοίγει τις πόρτες της για την πρώτη ευρωπαϊκή παράσταση του ΠΑΟΚ και ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν έκρυψε ούτε στιγμή τον ενθουσιασμό του. Ο Ιταλός τεχνικός περιμένει τη Μανρέσα, αλλά κυρίως περιμένει να νιώσει αυτό που, όπως είπε, είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο ζει το μπάσκετ: την ατμόσφαιρα ενός γεμάτου γηπέδου.

«Θα έχω πεταλούδες στο στομάχι μου! Ζω γι’ αυτό!», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας με μία φράση το στίγμα της αυριανής βραδιάς.

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