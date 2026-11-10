Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Βουλγαρία με 79-56 επί της Μπάλκαν Μπότεβγκαρντ και ο Αντρέα Τρινκιέρι μοιράστηκε με συντομία τις σκέψεις του στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.

Ο Ιταλός προπονητής δεν στάθηκε ιδιαίτερα στο αγωνιστικό και ήταν λακωνικός στην τοποθέτησή του. Αρχικά στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του ήταν συμπαγής αμυντικά για περίπου 34 λεπτά στο παιχνίδι, πριν τονίσει χαρακτηριστικά ότι πλέον στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με την Καρδίτσα (14/11, 17:30).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr