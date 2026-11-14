Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για τη νίκη της ομάδας του με 74-69 επί της Καρδίτσας, στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι για την 7η αγωνιστική της Basket League.

Ο Ιταλός προπονητής, ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφέροντας ότι περίμενε εξ αρχής ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, με ταλέντο στο ρόστερ και στην άκρη του πάγκου της. Δήλωσε ευχαριστημένος από την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας του και το γεγονός ότι κράτησε τους γηπεδούχους στους 11 πόντους στην τέταρτη περίοδο και σε χαμηλά ποσοστά από την περιφέρεια.

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