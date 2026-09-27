Ο Αντρέα Τρινκιέρι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό του Basketball Super Cup με 84-82 επί του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του πήρε σπουδαία νίκη απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.

Ο Ιταλός προπονητής ξεκίνησε την τοποθέτησή του τονίζοντας ότι ο ίδιος και η ομάδα του είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι πέτυχαν μία τεράστια νίκη απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ωστόσο παράλληλα σημείωσε ότι η ομάδα του κόντεψε να χάσει το παιχνίδι εξαιτίας των λαθών, ενώ θα μπορούσε να φτάσει ακόμη πιο εύκολα στη νίκη.

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