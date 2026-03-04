Ο Νίκος Βεζυρτζής, πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πήρε τον λόγο κατά την παρουσίαση του Αντρέα Τρινικέρι, αναφερόμενους στους στόχους που έχει θέσει ο Δικέφαλος του Βορρά, για να επανέλθει στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ καλωσόρισε τον Ιταλό προπονητή, ευχόμενος επιτυχίες στο ρόλο που θα έχει στον Δικέφαλο του Βορρά, τόσο από το πόστο του συμβόλου, το οποίο θα υπηρετήσει μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, όσο και από αυτό του προπονητή από την έναρξη της επόμενης. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι κανείς δεν πίστευε πως ο Ιταλός θα ερχόταν στον «Δικέφαλο» και πως κοινός στόχος των δύο πλευρών είναι να προχωρήσουν χωρίς μεγάλα λόγια και υπερβολές, προς τον στόχο της επαναφοράς του ΠΑΟΚ στο υψηλότερο επίπεδο.

