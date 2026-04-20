Τις σκέψεις του για τα 100ά γενέθλια του ΠΑΟΚ και τις προοπτικές για μέλλον του συλλόγου, εξέφρασε ο Νίκος Βεζυρτζής. Ο πρόεδρος του μπασκετικού «Δικεφάλου» ευχήθηκε στην αγαπημένη του ομάδα.

«Σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη ημέρα. Είναι μια στιγμή που ο χρόνος μοιάζει να σταματά, για να κοιτάξει πίσω αλλά και να δείξει μπροστά. Εκατό χρόνια ΠΑΟΚ. Ένας αιώνας γεμάτος πάθος, δυσκολίες, νίκες, λύπες και στιγμές που δεν χωρούν εύκολα σε λέξεις. Ένας αιώνας που δεν μετριέται μόνο σε αποτελέσματα και τίτλους. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος που δεν υπήρξε ποτέ απλώς μια ομάδα. Υπήρξε και παραμένει τρόπος ζωής, ταυτότητα, πίστη.

Σε δύο ημέρες η ομάδα μας μπαίνει ξανά στην πρώτη μεγάλη πρόκληση της νέας εποχής και των επόμενων εκατό χρόνων. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι η σύνδεση του χθες με το σήμερα και το αύριο. Είναι η απόδειξη ότι η ιστορία δεν τιμάται με λόγια, αλλά με μάχες που δίνονται μέσα στο γήπεδο. Μπαίνουμε στον δεύτερο αιώνα ζωής του ΠΑΟΚ με ευθύνη και με πλήρη επίγνωση του τι σημαίνει αυτή η φανέλα. Του τι κουβαλάει και του τι απαιτεί.

Η παρουσία του Αριστοτέλη Μυστακίδη δίνει στον σύλλογο μια νέα προοπτική. Όχι ως σύνθημα, αλλά ως πραγματική δυνατότητα. Ως βάση για να χτιστεί κάτι σταθερό, ισχυρό και αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Για να επιστρέψει η ομάδα εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ζητά εύκολα πράγματα. Ζητά αλήθεια, προσπάθεια και σεβασμό. Και αυτό είναι η δέσμευσή μας. Να δουλέψουμε ώστε αυτή η ομάδα να σταθεί στο ύψος της ιστορίας της.

Χρόνια πολλά ΠΑΟΚ. Στον αιώνα που πέρασε. Και σε αυτόν που μόλις ξεκίνησε».