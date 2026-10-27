Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε δύο πρόσωπα, βρέθηκε στο -17 αλλά έδειξε μέταλλο μεγάλης ομάδας, και με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, έφτασε ένα σουτ πριν την ανατροπή, για να γνωρίσει τελικά την ήττα με 84-81 από την Μπαχτσετσεχίρ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τρίποντο του Μπριν Ταϊρί για το προβάδισμα του ΠΑΟΚ, πριν η Μπαχτσετσεχίρ απαντήσει με ένα 7-0 για να πάρει προβάδισμα τεσσάρων πόντων. Ο Όσμαν έδωσε σημαντικές λύσεις, τόσο από την περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Ο Ταϊρί συνέχισε να απειλεί από τα 6,75 μ., πριν ο Κάιλ Αλεξάντερ προσθέσει το πρώτο δικό του καλάθι (9-8).

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