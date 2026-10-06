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Με ένα βίντεο στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το EuroCup αποφάσισε να μοιραστεί λίγη από τη μαγεία που θα φέρει στη διοργάνωση η μεταγραφή του Ντονάτας Μοτιεγιούνας στον ΠΑΟΚ, με ένα βίντεο με μία όμορφη φάση, από ένα παιχνίδι της Μονακό με τον Παναθηναϊκό.
O ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπόσνα για τη 2η αγωνιστική του EuroCup (6/10, 20:30), με τη διοργάνωση να προϊδεάζει τους φίλους των ασπρόμαυρων, για αυτά που θα φέρει στην ομάδα ο Λιθουανός σέντερ, μέσα από μία φάση στην οποία είχε κάνει μια εκπληκτική πάσα πίσω από την πλάτη, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μονακό.
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