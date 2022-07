Ντάρκο-Κέλι: «Θα καταβάλω τα μέγιστα για την ομάδα»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ έκανε ο Ζάκεους Ντάρκο-Κέλι. Ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ συστήθηκε στον κόσμο της ομάδας μέσω ενός βίντεο που αναρτήθηκε στα Social Media της ΚΑΕ.

«Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος και ευγνώμων για την ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτή την ιστορική ομάδα και να βρίσκομαι σε αυτή την υπέροχη πόλη, που έχει από τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο. Όλη η αγάπη και η στήριξη που έχω εισπράξει από την ώρα που ήρθα, είναι εκπληκτική. Το εκτιμώ και ανυπομονώ να καταβάλω τα μέγιστα για αυτή την ομάδα», ανέφερε αρχικά ο Ντάρκο-Κέλι για να προσθέσει:

«Θέλω να γίνομαι καλύτερος μέρα με τη μέρα και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό. Στοχεύω μόνο στη νίκη και θα κάνω πάντα ό,τι μπορώ και περισσότερα, για να το καταφέρω. Ανυπομονώ να αγωνιστώ».

