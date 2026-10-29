Συνέντευξη σε εκπομπή της ΕΡΤ παραχώρησε την Πέμπτη ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος, αναφερόμενος στο Basketgate, είπε με νόημα ότι «κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ και τους Έλληνες».

Παράλληλα, στάθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξης διοικητικής σταθερότητας μέχρι και τη διεξαγωγή των εκλογών στην ομοσπονδία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 20 Δεκεμβρίου.

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