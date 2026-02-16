Ο Δημήτρης Διαμαντίδης δεν αποτελεί πλέον μέλος του αναπτυξιακού προγράμματος της Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, καθώς υπέβαλε την παραίτησή του.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
