Δύο παιχνίδια βάζουν την τελευταία τελεία στην 8η αγωνιστική της Basket League. Ο ΠΑΟΚ έφτασε το Σάββατο στο 8-0 και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με 7-1 μετά το 85-72 επί του Αμαρουσιού, οπότε όσοι κυνηγούν την κορυφή ξέρουν πια τον ρυθμό που πρέπει να κρατήσουν.

Στις 13:00 η Μύκονος υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων σε μια μάχη δύο ομάδων που έχουν την ίδια αγωνία. Και οι δύο μετρούν μία μόνο νίκη στις επτά αναμετρήσεις τους και έρχονται από ήττα την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου με 84-67 από το Περιστέρι και οι Ηπειρώτες με 104-93 από το Μαρούσι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr