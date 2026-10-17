Η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL ανοίγει σήμερα με πέντε αναμετρήσεις που έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ θέλει να διατηρήσει το αήττητό του, ο Άρης να δώσει συνέχεια στην εμφατική νίκη επί της ΑΕΚ, ενώ η Ένωση αναζητά αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, Ηρακλής, Μαρούσι, Δόξα Λευκάδας και Προμηθέας ψάχνουν την πρώτη τους νίκη, σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται δυνατές μονομαχίες από το πρώτο τζάμπολ…

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