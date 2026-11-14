Με πρωταγωνιστές τους Σίλας και Στάιλς, ο Ηρακλής επικράτησε του Προμηθέα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Οι γηπεδούχοι εκτέλεσαν περισσότερες βολές, αλλά δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Ο Ηρακλής πήρε τη νίκη με 99-92 στην Πάτρα, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 3-4 και άφησε τον Προμηθέα στο 1-6. Οι φιλοξενούμενοι είχαν σε εξαιρετική ημέρα τους Σίλας και Στάιλς, που σημείωσαν 22 και 21 πόντους αντίστοιχα. Για τους Πατρινούς, ο Κόουλμαν ξεχώρισε με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.

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