Με ρεσιτάλ τρίποντων στο δεύτερο ημίχρονο, το Περιστέρι έκανε την ανατροπή στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα, τον οποίο νίκησε με 88-94 για να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στην GBL.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν καλάθια στο ξεκίνημα, με τους γηπεδούχους να στηρίζονται κυρίως στο δίδυμο των Κουλμπόκα και Φόρεστερ για να πάρουν ένα προβάδισμα πέντε πόντων (12-7), πριν ο Σάνον Έβανς στείλει τη διαφορά στους οκτώ από την περιφέρεια (15-7).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr