Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε, αλλά στο τέλος άντεξε και πήρε τη νίκη με 74-69 στο ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ, για την 15η αγωνιστική της GBL. Οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 13-1 στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφουν την προσοχή του στη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας που ακολουθεί, όπου θα αναμετρηθούν με Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ πάλεψε στο κατάμεστο «Παλατάκι» και παρέμεινε στην τέταρτη θέση. Πριν το τζάμπολ ο «Δικέφαλος του Βορρά» βράβευσε τον Κεν Μπάρλοου.

Για τους νικητές, 12 πόντους και 5 ασίστ έγραψε ο Κώστας Σλούκας, ενώ 13 πόντους σημείωσε ο Τζέντι Όσμαν. Ο Ρισόν Χολμς άγγιξε το νταμπλ νταμπλ με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους πρόσθεσε ο Τζέριαν Γκραντ.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, που έπεσε στο 9-4 αλλά έδειξε πολύ ανταγωνιστικός, μεγάλο παιχνίδι έκανε ο Μπεν Μουρ σημειώνοντας 17 πόντους, , ενώ 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα είχε ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Με συνοπτική διαδικασία, έχοντας επιθετική πολυφωνία, με βασικό κινητήριο μοχλό τον Τολιόπουλο και χωρίς να περιορίζεται αμυντικά, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 6’ με +14 (4-18). Διαφορά η οποία στο 8’ πήγε στο +19 (6-25), στο 13’ στο +20 (14-34) και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος στο +21 (22-43).

Ο «Δικέφαλος» με επιμέρους 12-2 και κύρια επιθετική αιχμή τον Μουρ, μείωσε στους 11 πόντους (34-45) στο 22’. Ο Παναθηναϊκός, με τους Γκραντ, Σλούκα, Χολμς να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, πήγε ξανά στο +16 (35-51), ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, «απάντησε» δυναμικά. «Έβγαλε» ενέργεια» στην άμυνα και έχοντας εκτελεστές τους Περσίδη, Ντίμσα, Μέλβιν, Μπέβερλι, Μουρ, «έγραψε» επιμέρους 25-4 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 31’ με 60-55.

Οι Χολμς, Όσμαν έδωσαν εκ νέου το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στο 34’ με +3 (62-65), ο ΠΑΟΚ μείωσε στον πόντο, με 2/2 βολές του Μπέβερλι (37’ 64-65), οι φιλοξενούμενοι, όμως, με σερί 0-5 ξέφυγαν με +6 (64-70), με 1’24’’ να απομένουν για το φινάλε.

Ο ΠΑΟΚ πλησίασε στους τρεις πόντους (69-72), με 12’’ να χρειάζονται για τη λήξη, η προσπάθειά του, όμως, τελείωσε εκεί. Ο Σλούκας με 2/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 69-74.

Τα δεκάλεπτα: 9-28, 27-43, 58-55, 69-74.

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Ταϊρί 8, Χουγκάζ, Περσίδης 5 (1), Μπέβερλι 14 (2), Μουρ 17, Μέλβιν 8 (1), Κόνιαρης 3 (1), Ζάρας, Τζόουνς 2, Ντίμσα 12 (2).

Παναθηναϊκός (Έργκιν Άταμαν): Όσμαν 13, Χολμς 11, Γκραντ 10 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 6, Σορτς 2, Καλαϊτζάκης 6 (2), Σλούκας 12, Σαμοντούροφ 2, Γιούρτσεβεν 5.