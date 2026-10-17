Σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο Άρης πήρε τη νίκη με 74-57 επί του Αμαρουσίου, φτάνοντας τις δύο νίκες στην 3η αγωνιστική της GBL.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ισορροπημένα την αναμέτρηση, με τον Άρη να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα με 12-9 μετά το τρίποντο του Μόργκαν. Το Μαρούσι αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 12-13, όμως οι Μπιρτς και Λιντέλ διαμόρφωσαν το 15-13 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

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