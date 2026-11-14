Με τους Ταϊρί και Καλάθη να λαμβάνουν δράση στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ πέρασε με 74-69 από το εμπόδιο της Καρδίτσας, για να παραμείνει αήττητος μετά την 8η αγωνιστικής της GBL.

Η Καρδίτσα μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και με τον Τζάστιν Τέρνερ να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση, έτρεξε ένα σερί έξι αναπάντητων πόντων για το 6-0. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αισθητά στο ξεκίνημα, μένοντας άποντος στα πρώτα πέντε σουτ εντός πεδιάς, με τον Περσίδη να πετυχαίνει τον πρώτο πόντο της ομάδας του από τη γραμμή των βολών.

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