Ο Γιάν Μοντέρο τέθηκε νοκ-άουτ για τους επόμενους έξι μήνες και υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέλνουν το δικό τους μήνυμα ανάρρωσης στον Δομινικανό γκαρντ του Ολυμπιακού.

Άτυχος στάθηκε ο υπερταλαντούχος γκαρντ του Ολυμπιακού που ενώ πραγματοποιούσε εξαιρετικό ξεκίνημα στην πρώτη του σεζόν με τα ερυθρόλευκα, πλέον τίθεται εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για τους επόμενους έξι μήνες μετά το πρόβλημα που αποκόμισε στον μηνίσκο του αριστερού του γονάτου.

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