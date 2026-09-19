Η Παρτίζαν επικράτησε εύκολα στο T-Center με 101-77 της Μπουργκ και τερμάτισε στην 3η θέση του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Παρτίζαν να ευστοχεί στις δύο πρώτες τις προσπάθειες για ‘ένα γρ΄ηγορο 4-0, με την Μπουργκ ωστόσο να απαντάει και να προσπερνάει στο σκορ, με τους Γούντμπουρι, Γκοντού και Γουόκερ να κάνουν το 8-4. Το τρίποντο του Λάκιτς έκοψε τη διαφορά στον πόντο, ενώ οι προσπάθειες των Τζέκιρι και Γουίλις έφεραν και πάλι τους ασπρόμαυρους σε θέση οδηγού (12-10). ΟΙ δύο ομάδες συνέχισαν να εναλλάσσονται στις δύο πλευρές του παρκέ, με τους Σέρβους να στηρίζονται στον Αμερικανό γκαρντ για να κλείσουν το δεκάλεπτο μπροστά με 20-17.

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