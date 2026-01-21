Η αναμέτρηση Περιστέρι–Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup αναβλήθηκε λόγω προβλήματος που προέκυψε με νερά που εισέρρεαν από την οροφή του κλειστού γηπέδου Ανδρέας Παπανδρέου, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης, Μάριους Κιούλιν, Βαλεντίν Ολιότ και Ρίτβαρς Χέλμστεϊνς, αρχικά είχαν δώσει καθυστέρηση 30 λεπτών για την έναρξη, την οποία στη συνέχεια αύξησαν σε μία ώρα, χωρίς όμως να επιλυθεί το πρόβλημα και να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του αγώνα.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα ανακοινωθεί από τη διοργανώτρια αρχή.