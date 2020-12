Μπάσκετ: Ενισχύθηκε και με τον Κρόκετ το Περιστέρι

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της προσθήκης του Γιάννη Μπουρούση στο ρόστερ του, το Περιστέρι γνωστοποίησε την απόκτηση και του Τζέφρι «Τζέι» Κρόκετ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στην ομάδα. Πρώτη φορά θα παίξω στην Ελλάδα και ανυπομονώ να αγωνιστώ στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Basketball Champions League» δήλωσε ο 29χρονος Αμερικανός φόργουορντ μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τους «κυανοκίτρινους».

Η ανακοίνωση:



Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Τζέφρι «Τζέι» Κρόκετ, ο οποίος θα φορά τη φανέλα του συλλόγου ως το τέλος της σεζόν.



Ο 29χρονος φόργουορντ θα ενισχύσει τους «κυανοκίτρινους» στη γραμμή των ψηλών, στις υποχρεώσεις τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.



Μετά την επίτευξη της συμφωνίας με το Περιστέρι ο Τζέι Κρόκετ δήλωσε:



«Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στην ομάδα. Πρώτη φορά θα παίξω στην Ελλάδα και ανυπομονώ να αγωνιστώ στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Basketball Champions League».



Who is who



Ο Τζέι Κρόκετ γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 1991 στο Γουοτερτάουν της Νέας Υόρκης. Στο κολέγιο αγωνίστηκε με το Texas Tech (2010-2014) αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις. Έπαιξε συνολικά σε 125 παιχνίδια και είχε 9,9 πόντους και 5,4 ριμπάουντ ανά αγώνα.



Στη συνέχεια ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Α2 Ιταλίας (2014-2015) με την Derthona Basket (29 ματς, μ.ό. 29 λ, με 14,7 π, 9 ρ) και έναν χρόνο μετά (2015-2016) βρέθηκε στη μακρινή Ιαπωνία για λογαριασμό της Shinshu Brave Warriors, όμως πριν ολοκληρωθεί η σεζόν επέστρεψε στην Ευρώπη και το ελβετικό πρωτάθλημα φορώντας τη φανέλα της SAM Massagno (14 ματς, μ.ό. 38 λ, με 20,8 π, 10,9 ρ).



Την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 έπαιξε πάλι στο ιταλικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Φορλί (19 ματς, μ.ό. 32 λ, με 15,7 π, 8,2 ρ) και εν συνεχεία της Τράπανι (10 ματς, μ.ό. 28 λ, με 15,9 π, 7,2 ρ).



Το 2017-2018 έκανε μια πολύ καλή σεζόν στη Δανία με την Bakken Bears κατακτώντας το πρωτάθλημα και το κύπελλο με τον ίδιο να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης των τελικών του πρωταθλήματος (17 ματς, μ.ό. 21 λ, με 12,1 π, 4,5 ρ).



Έναν χρόνο αργότερα (2018-2019) βρέθηκε στη Γαλλία για λογαριασμό της Le Portel (8,3 π, 4,8 ρ) με την οποία ξεκίνησε την σεζόν, αλλά την ολοκλήρωσε στον Λίβανο με τη φανέλα της Anibal Zahle.



Τη σεζόν 2019-2020 αγωνίστηκε στην Αστάνα (6 ματς, μ.ό. 23 λ, με 8,8 π, 5,7 ρ) και εν συνεχεία βρέθηκε στην Αυστραλία για λογαριασμό των South East Melbourne Phoenix (9 ματς, μ.ό. 18 λ, με 8,9 π, 54,3 ρ). Τέλος, τη φετινή σεζόν (2020-2021) ξεκίνησε να αγωνίζεται στην ελβετική Φρίμπουργκ, πριν υπογράψει στο Περιστέρι.