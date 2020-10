Μπάσκετ: Στο Περιστέρι κι επίσημα ο ΜακΛίν

Παίκτης του Περιστερίου είναι με κάθε επισημότητα ο Τρε Μακλέιν, καθώς την Τετάρτη η ομάδα της Basket League γνωστοποίησε την απόκτησή του για τους επόμενους δύο μήνες.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο του με τους «κυανοκίτρινους» και την Κυριακή (11/10) αναμένεται στην Αθήνα για να τεθεί στη διάθεση του Νίκου Παπανικολόπουλου.

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Τρε Μακλέιν, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για το επόμενο δίμηνο.

Who is who

Ο Τρε Μακλέιν γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1993 και έχει ύψος 1.96. Ο Αμερικανός φόργουορντ ξεκίνησε την καριέρα του από το κολέγιο Queens University και στην συνέχεια πήρε μεταγραφή στο Chattanooga, όπου αγωνίστηκε και τις τρεις σεζόν μέχρι την αποφοίτησή του το 2017. Τη senior season είχε 13,8 πόντους μέσο όρο, 2,2 ασίστ, 5,4 ριμπάουντ και 1,6 κλεψίματα.

Την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 φόρεσε την φανέλα της Πάρμα Περμ με την οποία στην VTB League είχε σε 23 παιχνίδια 12,3 πόντους, 4,4 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 1,2 κλεψίματα.

Στην συνέχεια την σεζόν 2018-2019 αγωνίστηκε στην Άβτοντορ Σάρατοφ, με την οποία στην VTB League σε 17 ματς είχε 9,6 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα, ενώ στο Europe Cup σε 12 αγώνες είχε 14,8 πόντους, 6,6 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 1,8 κλεψίματα μέσο όρο.

Την περυσινή σεζόν (2019-20) με την Μπάμπεργκ είχε σε 27 αγώνες του γερμανικού πρωταθλήματος 7,6 πόντους και 3,2 ριμπάουντ, ενώ στο Basketball Champions League σε 14 παιχνίδια είχε 7,8 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1,4 κλεψίματα μέσο όρο.

Μάλιστα, με την γερμανική ομάδα βρέθηκε στο δρόμο του Περιστερίου στο Basketball Champions League, έχοντας σημειώσει 4 πόντους στη νίκη των Γερμανών στην έδρα τους και 5 πόντους στην ήττα τους στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».