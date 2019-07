Περιστέρι: Εμπορικός διευθυντής ο Γιάννης Λύρας

Ο Γιάννης Λύρας, που είναι εν ενεργεία διαιτητής επιπέδου Α1, ανέλαβε το πόστο του εμπορικού διευθυντή στο Περιστέρι. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Λυρά, ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Εμπορικού διευθυντή. Ένας άνθρωπος με εμπειρία στον χώρο του Marketing και της διαφήμισης ενισχύει το δυναμικό της ομάδας.

Who is who

Γεννημένος στις 27 Οκτωβρίου του 1987, ο Γιάννης Λυράς διετέλεσε Commercial Manager στην εταιρία Taf Sports Marketing S.A. Επί δύο έτη (2017-2019) εργάστηκε στις πωλήσεις διαφημιστικών δικαιωμάτων στο κομμάτι των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ συνεργαζόμενος με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Α.Ε.Κ. κ.α., καθώς επίσης και στην διαχείριση budget πελατών για την μέγιστη διαφημιστική προβολή της εταιρίας σε αθλητικά γεγονότα.

Έχει υπάρξει, επίσης, Corporate Expert της εταιρίας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», HR Manager τεχνικού τμήματος & Sales manager της εταιρίας «SATnVoice» καθώς και υπεύθυνος καταστημάτων της εταιρίας Forthnet».