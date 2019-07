«Περιστεριώτης» ο Ουίλιαμ Χάτσερ

Το Περιστέρι είναι ο επόμενος «σταθμός» της καριέρας του Ουίλιαμ Χάτσερ. Ο 35χρονος Αμερικανός γκαρντ έπαιξε την περασμένη αγωνιστική χρονιά στον ΠΑΟΚ, όπως και τις σεζόν 2012-13 και 2015-16.

Η ανακοίνωση της διοίκησης των «κυανοκίτρινων»:

«Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή, William “Will” Hatcher! Ο Αμερικανός guard - που στο πρόσφατο παρελθόν είχε αναδειχθεί μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας του Basketball Champions League - θα είναι παίκτης του Γ.Σ.Π. ως το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.

Who is who

Γεννημένος στις 8 Αυγούστου του 1984 στο Flint των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο William “Will” Hatcher είναι απόφοιτος του Miami College. Με τους RedHawks αγωνίστηκε για μία τετραετία κι εν συνεχεία πέρασε τον Ατλαντικό για να γίνει επαγγελματίας στους Dragons Rhöndorf (2006-2007), ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας.

Η συνέχεια της καριέρας του, τον βρήκε στην ρουμάνικη CSU Atlassib Sibiu (2007-2008), την BK Děčín από την Τσεχία (2008-2011), τον Κεραυνό Στροβόλου (2011-2012), την Hapoel Gilboa Galil από το Ισραήλ (2012) και τον Π.Α.Ο.Κ. (2012-2013). Ακολούθησε η γαλλική Le Havre (2013-2014), η βελγική Spirou Charleroi (2014-2015) και ξανά ο Π.Α.Ο.Κ. Με τον “δικέφαλο του Βορρά” πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο EuroCup (13.8 πόντους και 3.3 ασίστ) με αποτέλεσμα, η Partizan να τον εντάξει στο δυναμικό της το καλοκαίρι του 2016. Με την σερβική ομάδα, έπαιξε τόσο στην Αδριατική Λίγκα όσο και στο Basketball Champions League όπου μετά από 14 αγώνες και 13.1 πόντους κατά μέσο όρο, συμπεριλήφθηκε στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης (2017).

Έναν χρόνο μετά, η ιταλική Dinamo Sassari αποτέλεσε τον νέο σταθμό της καριέρας του πριν επιστρέψει, για τρίτη φορά, στον Π.Α.Ο.Κ. όπου κι έμεινε έως το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Στην Basket League είχε, σε 23 αγώνες, 13.3 πόντους κατά μέσο όρο, τρεις ασίστ και 1.6 ριμπάουντ, ενώ στο BCL είχε 8.8 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ σε 16 παιχνίδια».