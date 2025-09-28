Στην Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι έγινε η επίσημη παρουσίαση της ομάδας μπάσκετ των δυτικών προαστίων.

Ο κόσμος έδωσε δυναμικό «παρών», ενώ παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Αττικής Βασίλης Λώλος, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Μπέτσης, ο επίσης αντιδήμαρχος και σπουδαίος παίκτης του Περιστερίου στο παρελθόν Νίκος Κασουρίδης, ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου Γιώργος Παρδακίδης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη, αλλά και πλήθος κόσμου και οικογένειες με τα παιδιά τους.

Η ΚΑΕ Περιστέρι επεφύλαξε πολλές εκπλήξεις μοιράζοντας φανέλες με τις υπογραφές των παικτών, αλλά και δυο υπογεγραμμένες μπάλες για τις οποίες δόθηκαν «μάχες» από τον κόσμο για να τις διεκδικήσει.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία των FENTAGIN, των οργανωμένων οπαδών του Συλλόγου που έδωσαν ζωντάνια στην Πλατεία μετατρέποντας την σε γήπεδο!

Ο προπονητής της ομάδας του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος παίρνοντας τον λόγο, είπε: «Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε εδώ. Εύχομαι ο ίδιος κόσμος και ακόμη περισσότερος να έρθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της σεζόν. Σίγουρα πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς με τα αποτελέσματα και το θέαμα που θα προσφέρουμε στο γήπεδο. Ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Περιστερίου γιατί έκλεισα την καριέρα μου ως παίκτης στην ομάδα που είναι ένας ιστορικός Σύλλογος. Και ένα πολύ μεγαλύτερο ευχαριστώ γιατί ξεκινάω την καριέρα μου σαν προπονητής στην ομάδα του Περιστερίου. Δεν θέλω να πω πολλά και μεγάλα λόγια, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που μιλάω πολύ. Εύχομαι, όλους εσάς και ακόμη περισσότερους να σας δούμε στο γήπεδο και μακάρι να πετύχουμε πολλά πράγματα με την ομάδα».

Και συμπλήρωσε: «Θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει. Εμείς όμως έχουμε φτιάξει τη δικιά μας ομάδα, πιστεύουμε πάρα πολύ σ’ αυτά τα παιδιά, είναι πολύ καλοί χαρακτήρες, είναι το πρώτο πράγμα που ψάξαμε, γιατί πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από τα καλά αποδυτήρια. Οπότε, μέσα από την προσπάθεια που βάζουμε καθημερινά θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε και να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο».

Ο αρχηγός της ομάδας του Περιστερίου Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, δήλωσε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Ελπίζω να σας δούμε και στο γήπεδο. Έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με καλούς χαρακτήρες και νομίζω ότι θα το δείξουμε στο γήπεδο. Να είμαστε υγιείς, να προσφέρουμε θέαμα, να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι και να φέρουμε πάρα πολλές νίκες».