Tη χαρά της νίκης, την οποία αγνοούσε στους τελευταίους πέντε αγώνες του στο πρωτάθλημα γεύτηκε το Σάββατο το Περιστέρι, καθώς επιβλήθηκε με 82-69 της Καρδίτσας στο «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 16η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παρ’ όλ’ αυτά, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν κατάφερε να καλύψει την διαφορά πόντων της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων, στην πρώτο γύρο της GBL.

Με αυτό το ροζ φύλλο οι «Πρίγκιπες της δυτικής όχθης» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-8, με τους φιλοξενούμενους στην αντίπερα όχθη να υποχωρούν στο 4-11, μετά τη σημερινή τους ήττα.

Κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο Τάι Νίκολς, ο οποίος είχε 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από το συγκρότημα του Νίκου Παπανικολόπουλου ξεχώρισε ο Ντέμιαν Τζέφερσον, σημειώνοντας 19 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-18, 48-38, 64-57, 82-69

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 22 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Καρντένας 13 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 9 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 5 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πέιν 5, Ιτούνας, Μουράτος 2 (5 ασίστ), Χάρις 8 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 6 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 11 (3/9 τρίποντα, 4 ασίστ), Έλις 2 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ),Κασελάκης 11 (4/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντ. Τζέφερσον 24 (6/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Χόρχλερ 10 (9 ριμπάουντ), Δίπλαρος 6 (0/5 σουτ, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Καμαριανός, Καμπερίδης (3 ριμπάουντ), Ουάσινγκτον 4 (4 ριμπάουντ, 2 μπλοκ)