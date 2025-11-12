Με απόλυτη κυριαρχία και σαφή διάθεση επιβολής, το Περιστέρι πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση στη Γεωργία, συντρίβοντας την Κουταΐσι με 101-53, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup.

Με το αποψινό σπουδαίο διπλό η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-1 και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του 5ου ομίλου που δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 1-4.

Από τα πρώτα λεπτά, η ελληνική ομάδα έδειξε πως είχε έρθει αποφασισμένη για τη νίκη. Με ενέργεια, ταχύτητα και καθαρό μυαλό, οι «κυανοκίτρινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους, μην αφήνοντας περιθώρια αμφισβήτησης στους γηπεδούχους.

Ο Καρντένας αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό του Περιστερίου, φτάνοντας διψήφιο αριθμό πόντων από νωρίς, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε και ο Τουμπέργκεν, που πρόσθεσε 18 πόντους. Η σφιχτή άμυνα της ελληνικής ομάδας περιόρισε αποτελεσματικά τις επιθετικές επιλογές του Κουταΐσι, οδηγώντας το παιχνίδι σε μονόλογο του Περιστερίου.

Η εικόνα του αγώνα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο ημίχρονο, με το Περιστέρι να προηγείται με +25, έχοντας καθαρίσει ουσιαστικά τη νίκη. Στο δεύτερο μέρος, το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με όλους τους παίκτες να συμβάλλουν στο υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 23-48, 39-74, 53-101

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 8 (2), Καρντένας 14, Τούμπεργκεν 18 (3), Πετράκης 4, Πέιν 8, Μουράτος 6 (1), Θωμάκος 9 (3), Τζιάλας 2, Αμπερκρόμπι 12 (2), Κακλαμανάκης 10, Χάρις 4, Παπαγεωργίου 6 (2).

ΚΟΥΤΑΪΣΙ (Τουγκούσι): Μπερεκασβίλι, Καβταράτζε 5, Μπράουνινγκ, Σοσέλια 11 (1), Μπόικιν 13 (3), Αλαβίτζε 12 (1), Τσεισβίλι 2, Νταλισβίλι 5, Σουλαμπερίτζε 3 (1), Νταρμπαίτζε, Γκίλσον 2.