Πραγματοποιώντας επική ανατροπή το Περιστέρι επέστρεψε από το -18 στην έδρα της Μπιλμπάο και πανηγύρισε την Τρίτη μεγάλη νίκη με 84-81 απέναντι στους Βάσκους, στην πρεμιέρα του εφετινού FIBA Europe Cup.

Τι κι αν κυνηγούσε στο σκορ για 36 «γεμάτα» λεπτά;

Η ομάδα του Ξανθόπουλου έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα στο φινάλε του αγώνα του στην «Bilbao Arena» και με ηγέτες τους Τάι Νίκολς (21π.) και Άλβαρο Καρντένας Τόρε (22π.), πήρε μία σπουδαία νίκη στην έδρα της περσινής τροπαιούχου (απέναντι στον ΠΑΟΚ) Μπιλμπάο.

Οι Βάσκοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο σε ριμπάουντ κι ευστοχία έξω απ’ τα 6,75μ., την ώρα που το Περιστέρι τα είχε «σπάσει» (2/12 τρίπ.).

Από τα μέσα της τρίτης περιόδου οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου άρχισαν να… ροκανίζουν τη διαφορά και να το πιστεύουν και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα βρήκαν «μεγάλα» σουτ απ’ τον Νίκολς, πανηγυρίζοντας ένα τεράστιο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Χιάουμε Πονσερνάου): Νορμάντας 11 (2), Φρέι 2, Εράστι, Γιαβόρσκι 12 (4), Κράμπελι 3 (1), Χίλιαρντ 17 (4), Μπαγκαγιόκο, Πέτρασεκ 10 (2), Πάντζαρ 5 (1), Σιλά 6, Φοντ 5 (1), Χλίνασον 10.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2), Καρντένας Τόρε 22 (2), Τουμπέργκεν 6, Πετράκης, Πέιν 8, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 5 (1), Κακλαμανάκης, Χάρις 18 (3), Γιάνκοβιτς 4, Παπαγεωργιου.