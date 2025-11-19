Με «διπλό» και ρεκόρ 5-1 ολοκλήρωσε το Περιστέρι τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο του FIBA Europe Cup, έχοντας εξασφαλισμένη την πρόκριση στους «16». Οι «κυανονίτρινοι» πέρασαν νικηφόρα με 87-73 από την έδρα της Μπρνο στην Τσεχία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου και πλέον περιμένουν την ολοκλήρωση του αγώνα Μπιλμπάο-Κουταΐσι για να μάθουν αν στους «16» θα προκριθούν ως πρώτοι (αν ηττηθεί η Μπιλμπάο) ή δεύτεροι (αν κερδίσει η ισπανική ομάδα).

Η ελληνική ομάδα έδειξε από νωρίς την υπεροχή της και εξασφάλισε γρήγορα μία διαφορά 7 πόντων (14-7). Στη συνέχεια, όμως, οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό, εκμεταλλευόμενοι τις βιαστικές επιλογές των φιλοξενούμενων, και με επιμέρους σκορ 13-1 προσπέρασαν και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +4 (27-23).

Στη δεύτερη περίοδο, οι παίκτες του Περιστερίου ανέκτησαν τον έλεγχο (36-30), αλλά η απάντηση της Μπρνο ήταν άμεση, καθώς με σερί 7-0 πέρασε και πάλι μπροστά (37-36). Οι δύο ομάδες διατήρησαν ισορροπία μέχρι το 42-42, πριν η ελληνική ομάδα τρέξει ένα σερί 9-0, με τρία «κολλητά» τρίποντα, και ολοκληρώσει το ημίχρονο με διαφορά εννέα πόντων (51-42).

Στην τρίτη περίοδο, το Περιστέρι ξεκίνησε ξανά με τρίποντα –δύο από τον Νίκολς και ένα από τον Αμπερκρόμπι– και ξέφυγε με 60-44. Ωστόσο, η Μπρνο απάντησε με δικό της σερί 10-0, μειώνοντας σε 60-54, προτού ο Ξανθόπουλος διακόψει με τάιμ άουτ. Στη συνέχεια, οι «κυανοκίτρινοι» επανέφεραν τη διψήφια διαφορά τους και έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +11 (72-61).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ελληνική ομάδα κράτησε μέσα από την άμυνα της σε απόσταση την Μπρνο και χωρίς να αγχωθεί την υποχρέωσε στην πέμπτη ήττα της.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 42-51, 61-72, 73-87

Μπρνο (Βάνεκ): Ριχτέτσκι 4, Στράνελ, Φάρσκι 4, Μούσιλ, Σβόμποντα 4, Κρίβανεκ 14 (3), Κέιβαλ 9, Πούλπαν, Γιάνσα, Γκρόουβς 13 (1), Γουίλιαμς 19 (3), Καλού 6.

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2), Βαν Τούμπεργκεν 11 (1), Πετράκης, Πέιν 8, Ιτούνας 17 (5), Μουράτος 3, Θωμάκος, Τζιάλας, Αμπερκρόμπι 11 (3), Κακλαμανάκης 2, Χάρις 13 (1), Παπαγεωργίου.