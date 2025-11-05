Το Περιστέρι ηττήθηκε με το βαρύ 86-64 από τη Μπιλμπάο στο κλειστό «Α. Παπανδρέου», για την 4η αγωνιστική του 5ου ομίλου του FIBA Europe Cup, και δεν κατάφερε να εδραιωθεί ως το απόλυτο φαβορί του 5ου ομίλου, καθώς πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή με ρεκόρ 3-1.

Η ισπανική ομάδα έδειξε αποφασισμένη να πάρει τη νίκη, με τους παίκτες του Πονσαρνάου να εμφανίζονται μαχητικοί και συγκεντρωμένοι, διατηρώντας τον έλεγχο των ριμπάουντ καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στο ημίχρονο, το Περιστέρι μετρούσε 14 ριμπάουντ, ενώ η Μπιλμπάο 27, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου, όμως στη συνέχεια κατέρρευσαν, κυρίως λόγω των χαμηλών ποσοστών στην επίθεση, με αποτέλεσμα η διαφορά να ξεπεράσει τα 10 πόντους και να διαμορφωθεί τελικά στο 86-64.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-44, 54-61, 64-86

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χέλμσταϊν, Μπίντερς-Κόντερς, Γκάλιτς

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 16, Καρντένας 19, Βαν-Τούμπεργκεν 2, Πετράκης, Πέιν 9, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 4, Κακλαμανάκης 4, Χάρις 6, Γιάνκοβιτς 4.

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Πονσαρνάου): Νορμάντας 8 (2), Φρέι 18 (4), Εράστι, Γιαβόρσκι 17 (3), Κραμπέλ 4, Χίλιαρντ 2, Μπαγκαγιόκο 8, Πάντζαρ 6, Σίλα 2, Φοντ 11 (3), Χλίνασον 8, Λαζάρεβιτς.

Χα.Π.