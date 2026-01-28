Εντυπωσιακή ήταν η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, καθώς επικράτησε με 86-70 της Σαραγόσα στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup και εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «κυανοκίτρινοι» πέτυχαν το 2/2 απέναντι στην ισπανική ομάδα, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 3-1 και έριξαν τη Σαραγόσα στο 1-3, με δύο αγωνιστικές να απομένουν. Ακόμη και σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, το Περιστέρι υπερτερεί χάρη στις δύο νίκες του κόντρα στους Ισπανούς.

Πλέον, το μοναδικό ζητούμενο για την ομάδα των δυτικών προαστίων είναι η τελική της θέση στον όμιλο, καθώς παραμένει ανοιχτή και η πρώτη θέση, με την Πέτκιμ Σπορ να βρίσκεται στην κορυφή με ρεκόρ 4-0. Ανάλογα με την κατάταξη, το Περιστέρι θα διασταυρωθεί στα προημιτελικά είτε με την Μπιλμπάο είτε με τον ΠΑΟΚ.

Με οδηγό την εξαιρετική του άμυνα, το Περιστέρι είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και δεν επέτρεψε στη Σαραγόσα να γίνει ουσιαστικά απειλητική. Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύτηκαν έντονα στο σκοράρισμα, αδυνατώντας να βρουν ρυθμό απέναντι στην άμυνα της ελληνικής ομάδας.

