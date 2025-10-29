Το Περιστέρι συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας εντός έδρας της Μπρνο με 87-75 και διατηρώντας το απόλυτο (3/3) στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, «χτίζοντας» από νωρίς διαφορά ασφαλείας (31-16 στο πρώτο δεκάλεπτο), την οποία διαχειρίστηκε με ωριμότητα μέχρι το φινάλε. Παρά το γεγονός ότι οι Τσέχοι μείωσαν σε 76-70 τρία λεπτά πριν το τέλος, οι γηπεδούχοι παρέμειναν συγκεντρωμένοι και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά.

Κορυφαίοι για το Περιστέρι ήταν οι Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν (22 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Τάι Νίκολς (22 πόντοι, 5 ασίστ), που αποτέλεσαν τα «όπλα» της ομάδας στην επίθεση. Πολύτιμες βοήθειες προσέφεραν και οι Πέιν (12π.), Αμπερκρόμπι (8π.) και Γιάνκοβιτς (7π., 9ασ.).

Από την πλευρά της Μπρνο (ρεκόρ 1-2), ο Γουίλιαμς ήταν ο πιο αποτελεσματικός, τελειώνοντας το ματς με 29 πόντους, ενώ ο Κέιβαλ πρόσθεσε 12.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 46-31, 58-49, 87-75

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 22 (4), Καρντένας 6 (2), Βαν Τούμπεργκεν 22 (1), Πέιν 12, Ιτούνας 5 (1), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 8 (1), Κακλαμανάκης 5, Γιάνκοβιτς 7 (1), Παπαγεωργίου.

Μπρνο (Βάνεκ): Ρίχτεκι 2, Στράνελ, Φάρσκι 11 (2), Σβόμποντα (1), Κρίβανεκ 2, Κέιβαλ 12, Πούλπαν, Γκρόουβς 8 (1), Σίμκο, Γουίλιαμς 29 (4), Καλού.