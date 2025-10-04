Σαν… σίφουνας πέρασε το Περιστέρι από το -άδειο λόγω τιμωρίας- κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, συντρίβοντας το Σάββατο με 87-61 τον Πανιώνιο, για την πρεμιέρα της Greek Basketball League.

Το συγκρότημα του Ξανθόπουλου… εξαφάνισε τους γηπεδούχους στην τρίτη περίοδο, όταν και πέτυχαν μόλις δύο πόντους και έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Τάι Νίκολς με 19 πόντους, έφτασε σε μία σπουδαία επικράτηση.

Ο Άλβαρο Καρντένας σημείωσε 14 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ για τους «κυανοκίτρινους», ενώ ο Τζέικ Βαν-Τούμπεργκεν είχε συγκομιδή 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από τους «κυανέρυθρους», ο Μιχάλης Λούντζης πέτυχε 12 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ, ενώ διψήφιος ήταν και ο Ουότσον με 11 πόντους.

Ο αγώνας ήταν κλειστός έως το ημίχρονο (39-40), αλλά η πιεστική άμυνα των παικτών του Βασίλη Ξανθόπουλου, στην 3η περίοδο όταν έκαναν επιμέρους σκορ 16-2 (41-56 στο 30ό λεπτό) δεν επέτρεψε στους παίκτες του Παβίτσεβιτς να… επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 39-40, 41-56, 61-87

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παβίτσεβιτς): Oυάτσον 11, Σταρκς 6, Λούντζης 12 (3), Κρούζερ 7 (1), Χαντς 9 (1), Παπαθανασίου 5 (1), Τσαλμπούρης 4, Λούις 7, Γουάλ, Γκίκας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 19 (2), Καρντένας 14 (2), Βαν Τούμπεργκερ 11, Γιάνκοβιτς 4, Ιτούνας 3 (1), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 11 (3), Κακλαμανάκης 7, Χάρις 8 (1), Παπαδάκης 5 (1), Ασημένιος