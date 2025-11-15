Η Καρδίτσα συνέχισε την ανοδική της πορεία στη Greek Basketball League, επικρατώντας με 88-74 του Περιστερίου στο “Γιάννης Μπουρούσης”, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Με ηγέτες τον Νόα Χόρχλερ (18 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και τον Λεωνίδα Κασελάκη (14 πόντοι), η θεσσαλική ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της και κατέκτησε την τρίτη εντός έδρας νίκη της σε έξι αναμετρήσεις.

Η Καρδίτσα κυριάρχησε στα ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με εννέα περισσότερα από το Περιστέρι, ενώ κέρδισε και τις περισσότερες επαφές, εκτελώντας 18/24 βολές έναντι 10/16 των φιλοξενούμενων.

Από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, ξεχώρισε ο Τάι Νίκολς με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ομάρ Πέιν πρόσθεσε 16 πόντους και 5 ριμπάουντ.

To Περιστέρι, που μείωσε αρκετές φορές τη διαφορά, δεν κατάφερε ποτέ να ανατρέψει πλήρως την κατάσταση και υπέστη την τρίτη ήττα του στη σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 48-34, 63-55, 88-74

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 11 (3), Κασελάκης 14 (1), Καμπερίδης 6, Τζέφερσον Ντ. 10 (2), Μάντσεν 12, Χόρχλερ 18 (1), Έλις 12, Δίπλαρος 5 (1)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 17 (3), Καρδένας 13, Φαν Τούμπεργκεν 14 (2), Πετράκης, Πέιν 16, Ιτούνας 2, Μουράτος 3, Αμπερκρόμπι 7 (1), Κακλαμανάκης 2, Χάρις

Χα.Π.