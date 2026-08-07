Ο Τζον Ιτούνας θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Περιστερίου, καθώς η «κυανοκίτρινη» ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι ο 24χρονος Ελληνοαμερικανός γκαρντ ανανέωσε γι’ ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιό του με τον σύλλογο της Greek Basketball League.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Τζον Ιτούνας για έναν ακόμη χρόνο (2026-2027).

Ο 24χρονος γκαρντ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του Συλλόγου ενισχύοντας με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, προκειμένου το Περιστέρι Betsson να υλοποιήσει τους στόχους του τη νέα σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά (2025-2026) στην ομάδα ο Τζον Ιτούνας σε 22 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL είχε 2.82 πόντους ανά αγώνα και 1 ριμπάουντ, σε 10.09 λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs της Stoiximan GBL σε δυο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ δεν σκόραρε στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη σε 9.26 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε για 3.06 λεπτά και δεν σκόραρε.

Στο FIBA Europe Cup έπαιξε σε 7 παιχνίδια έχοντας 5.9 πόντους ανά αγώνα και 1.4 ριμπάουντ, σε 13.8 λεπτά συμμετοχής».