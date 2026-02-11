Το Περιστέρι πανηγύρισε νίκη… πρωτιάς, επικρατώντας της Πετκίμ με 85-87 στην έκτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup. Με αυτή τη νίκη, ανοίγει πλέον το ενδεχόμενο για έναν ενδεχόμενο «εμφύλιο» με τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση και αρκετή νευρικότητα, καθώς και οι δύο ομάδες αστόχησαν σε αρκετές επιθέσεις στα πρώτα λεπτά της πρώτης περιόδου. Στη συνέχεια, η Πετκίμ ανέβασε ρυθμούς, με καλάθια των Ουιτάκερ και Εφιναγί, παίρνοντας προβάδισμα επτά πόντων (4-11), ενώ το Περιστέρι δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με διαφορά 12 πόντων (21-9).

