Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοίνωσε την υπογραφή τετραετούς επαγγελματικού συμβολαίου με τον 18χρονο φόργουορντ Αλέξανδρο Θωμάκο, επενδύοντας στο μέλλον σε μία κίνηση υψηλής προοπτικής και χαμηλού ρίσκου.

Έτοιμος για τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα είναι ο Αλέξανδρος Θωμάκος, ο ταλαντούχος 18χρονος φόργουορντ που πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα Εφήβων στο Eurobasket U18.

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