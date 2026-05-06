Ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς έβαλε τίτλους τέλους στην καριέρα του στο επαγγελματικό μπάσκετ. Μετά την ήττα και τον αποκλεισμό του Περιστερίου από τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά των play off της Greek Basketball League ο 38χρονος φόργουροντ αποχαιρέτησε την ενεργό δράση.

Μέτρησε 19 χρόνια καριέρας σε Ελλάδα και εξωτερικό και έκλεισε έναν κύκλο που συνδέθηκε με τίτλους, σημαντικές παρουσίες και έντονο αγωνιστικό αποτύπωμα.

Η ανάρτηση του Περιστερίου:

«Δεν είναι εύκολο να γράψεις το τέλος… όταν μιλάς για έναν αρχηγό.

Ο Γιάνκοβιτς δεν αποχαιρέτησε απλώς το μπάσκετ.

Έκλεισε ένα κεφάλαιο γεμάτο πάθος, ιδρώτα, ηγεσία και καρδιά.

Στα 36 του, διάλεξε τη στιγμή μόνος του. Με το κεφάλι ψηλά.

Αμέσως μετά τη μάχη με τον ΠΑΟΚ, εκεί που έδωσε τα πάντα για ακόμη μία φορά, γύρισε προς τον κόσμο… και πήρε πίσω κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα χειροκρότημα: την αγάπη μιας ολόκληρης εξέδρας.

Η αποθέωση δεν ήταν για ένα παιχνίδι.

Ήταν για μια καριέρα.

Και κάπου εκεί, μακριά από τα φώτα…

Στα αποδυτήρια, δεν υπήρχαν λόγια.

Μόνο αγκαλιές. Μόνο βλέμματα. Μόνο σεβασμός.

Γιατί κάποιοι παίκτες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά.

Αφήνουν κομμάτι τους στο παρκέ… και στις καρδιές.

Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε».