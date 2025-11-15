Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Περιστέρι, καθώς ένας άνθρωπος από την οικογένεια του συλλόγου άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό ο Βασίλης Ξανθόπουλος, μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα, ένας από τους οδηγούς της ομάδας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

«Αρχικά, να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά όλων μας, καθώς ένας από τους οδηγούς της ομάδας μας, ο Νίκος Μπαφάκης, σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο, οπότε στέλνω τα συλλυπητήριά στην οικογένειά του.

Δυστυχώς, είναι έτσι η ζωή, είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για όλη την ομάδα, για την οικογένειά του κυρίως και ήταν μία δύσκολη μέρα» ανέφερε στις δηλώσεις του ο κόουτς του Περιστερίου, με την συναισθηματική φόρτιση να είναι έκδηλη στο πρόσωπό του.