Με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα απαιτητικού ομίλου, το Περιστέρι κάνει απόψε (19:30) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» πρεμιέρα στο Basketball Champions League απέναντι στην Μπάμπεργκ. Η ελληνική ομάδα θέλει να αξιοποιήσει την δύναμη της έδρας της και να ξεκινήσει με το δεξί την προσπάθεια της σε έναν όμιλο με υψηλο επίπεδο ανταγωνισμού.

Το Περιστέρι βρίσκεται στον 4ο όμιλο μαζί τις Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ, τέσσερις ομάδες με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία.

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