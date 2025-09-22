Η αυλαία του 6ου τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» έπεσε με νίκη του Περιστερίου, 93-86, επί του Προμηθέα Πατρών. Ο Αμπερκρόμπι σημείωσε 20 πόντους με 3/4 τρίποντα και 7 ριμπάουντ για τους «κυανοκίτρινους».

Πριν την έναρξη του αγώνα, ο Φίλιππος Κότσης τίμησε τον Προμηθέα για τη συμμετοχή του στο τουρνουά (το βραβείο παρέλαβε ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Λιμνιάτης), ενώ στο ημίχρονο ο πρόεδρος της ΚΑΕ Πάνος Βασιλάρας βράβευσε την κόρη του Νίκου Φάσουρα, Τζένη Φάσουρα-Χατζηαγγελή.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης (17-5 στο 5’ και 28-13 στο 9’) με τους Ράιλι Αμπερκρόμπι και Ομάρ Πέιν να δίνουν λύσεις, όπως και ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν.

Ο Προμηθέας αντέδρασε και με λύσεις που είχε από τους Λέιτον Χάμοντς και Τζέι Πι Μάκουρα μπόρεσε να μειώσει στους 12 πόντους (53-41) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, οι «κυανοκίτρινοι» συνέχισαν να πιέζουν στην άμυνα και με καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση μπόρεσαν να φτάσουν και στο +21 (69-48 στο 26.20’’).

Οι Πατρινοί σκόραραν με τους Πόλι Πόλικαπ και Νάσο Μπαζίνα και με τους Χάμοντς-Μάκουρα συνέθεσαν ένα καρέ που βοήθησε, ώστε να μειώσουν στους 8 πόντους (81-73 στο 36.20’’’), αλλά ο Ράιλι Αμπερκρόμπι ανέβασε τη διαφορά στο +14 (89-75 στο 37’) και οδήγησε το Περιστέρι στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 53-41,73-61, 93-86.

Διαιτητές: Τηγάνης, Τεφτίκης, Λεβεντάκος.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 6 (1/3 τριπ.), Καρντένας 8 (1/2 τριπ., 5 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 14 (1/4 τριπ., 3 ριμπ., 3 ασίστ), Πετράκης 5, Πέιν 14 (6 ριμπ.), Ιτούνας 4 (1/2 τριπ.), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 20 (3/4 τριπ., 7 ριμπ.), Κακλαμανάκης 3, Χάρις 7, Παπαδάκης 8 (1/2 τριπ.), Γιάνκοβιτς 4.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 20 (4/7 τριπ.), Κόουλμαν 12 (8 ριμπ.), Πλώτας 7 (1/3 τριπ.), Μπαζίνας 13 (2 ριμπ., 7 ασίστ), Καπετάκης 3 (1/2 τριπ.), Πρέκας 6 (2/2 τριπ.), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 12 (4 ριμπ.), Μακούρα 10 (2/6 τριπ., 5 ασίστ), Σταυρακόπουλος 3 (1/5 τριπ.).