Ο Γιώργος Μαυραγάνης, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών βρέθηκε κατά λάθος στο επίκεντρο της επιχείρησης για τις συλλήψεις των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ, πριν οι αστυνομικοί αντιληφθούν την παρανόηση.

Όπως αναφέρθηκε σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ, τα στοιχεία του πρώην κυβερνητικού στελέχους, που είχε διατελέσει Υφυπουργός Οικονομικών την περίοδο 2012-2015, φέρεται να καταχωρίστηκαν εκ παραδρομής στη θέση εκείνων του πραγματικού προσώπου που αναζητούσαν οι Αρχές.

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