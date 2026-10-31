Ο ΠΑΟΚ πέρασε και από το «Ιβανώφειο» επικρατώντας με 73-63 του Ηρακλή, για να συνεχίσει την άψογη πορεία και να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την 5η αγωνιστική.

Ο Ηρακλής μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα και προσπαθώντας να επιβάλει τον ρυθμό του, περιορίζοντας παράλληλα την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο.

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