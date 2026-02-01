Τεράστια νίκη πέτυχε ο Πανιώνιος στην έδρα του Αμαρουσίου, επικρατώντας με 105-97 για την 17η αγωνιστική της GBL.

Οι κυανέρυθροι πανηγύρισαν μια πολύτιμη εκτός έδρας επιτυχία που τους κρατάει ζωντανούς στη μάχη της παραμονής. Και οι δύο ομάδες βρίσκονταν στον πάτο της βαθμολογίας με από 3 νίκες και 18 βαθμούς από 15 αγώνες πριν το ματς, κάνοντας αυτό το εξάποντο ακόμα πιο κρίσιμο για τη συνέχεια της σεζόν.

Το ματς είχε εκρηκτικό ρυθμό και οι δύο ομάδες ξεπέρασαν τους 200 συνολικούς πόντους, με τον Πανιώνιο να διατηρεί το προβάδισμά του στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και να φεύγει με μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον του στην κατηγορία.

Κορυφαίος για τους «κυανέρυθρους» ήταν ο Τζο Τόμασον με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, ενώ ο Μπράντον Τέιλορ τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους και 8 ασίστ, με τον ο Τζέρι Κρούζερ να πετυχαίνει 19 πόντους μαζεύοντας και 9 ριμπάουντ.

Από τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Τζορτζ Πάπας και Τζόρνταν Κινγκ, που πέτυχαν από 21 πόντους.

Το ματς ήταν συναρπαστικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Το Μαρούσι ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 29-26. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι επιθέσεις κυριάρχησαν και οι δύο ομάδες πέτυχαν 21 πόντους έκαστη, με τον Πανιώνιο να παίρνει ελάχιστο προβάδισμα στο ημίχρονο (47-48).

Το παιχνίδι συνέχισε να είναι απόλυτα ισορροπημένο στην τρίτη περίοδο, με το σκορ να φτάνει στο 76-76 στο τέλος της. Οι δύο ομάδες σκόραραν από 29 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, προσφέροντας εκπληκτικό θέαμα στους φίλους του μπάσκετ.

Η τελευταία περίοδος ήταν αυτή που έκρινε τα πάντα. Οι κυανέρυθροι βρήκαν τις λύσεις που χρειάζονταν, βελτίωσαν την άμυνά τους και με σταθερή εκτέλεση στην επίθεση κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη 97-105. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν το υψηλότερο σε πόντους για τους φιλοξενούμενους (29), ενώ περιόρισαν το Μαρούσι στους 21.

Με αυτή την κρίσιμη νίκη, ο Πανιώνιος ανεβαίνει στην 10η θέση με 4 νίκες και 20 βαθμούς, ξεφεύγοντας από την επικίνδυνη ζώνη και ξεπερνώντας το Μαρούσι, που… γλιστράει στην τελευταία, 13η θέση με 3 νίκες και 19 βαθμούς, βλέποντας την κατάστασή του να περιπλέκεται σημαντικά.

Διαιτητές: Καρπάνος, Χριστινάκης, Μπακάλης

Δεκάλεπτα: 29-26, 47-48, 76-76, 97-105

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Πάπας 21 (1/2 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 4/4 βολές), Σάλας 4 (2/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Κινγκ 21 (2/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/4 βολές), Καλαϊτζάκης 9 (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 2/2 βολές), ΝτεΣόζα 11 (3/4 δίποντα, 5/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Καρακώστας, Μέικον 18 (3/7 δίποντα, 12/12 βολές), Ρέινολντς 5 (1/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Τουλιάτος, Γουίλιαμς 6 (2/4 δίποντα, 2/3 βολές), Κουζέλογλου, Γιαννόπουλος 2 (1/1 δίποντα).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 9 (3/3 δίποντα, 3/4 βολές), Λέμον 3 (1/1 δίποντα, 1/2 βολές), Τόμασον 25 (10/13 δίποντα, 5/5 βολές), Κρούζερ 19 (4/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Γκίκας, Τέιλορ 22 (5/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Τσαλμπούρης 13 (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Οικονομόπουλος, Λούις 2 (1/3 δίποντα), Γκοντίκας, Πατρίκις, Νικολαϊδης 12 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα).