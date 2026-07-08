H AEK και το Περιστέρι έχουν ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στους ομίλους του Basketball Champions League, όμως ο Κολοσσός Ρόδου και ο Προμηθέας Πατρών θα πρέπει να περάσουν από την δύσκολη διαδικασία των προκριματικών για να βρεθούν στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Συνολικά 24 ομάδες θα διεκδικήσουν μέσω νοκ άουτ αγώνων τα τελευταία εισιτήρια για τους ομίλους του BCL, με τις αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένο για να διεξαχθούν πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

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