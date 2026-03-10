Ο Βασίλης Σπανούλης αποχωρεί από το Μοντε Κάρλο. Τι έγινε εκεί πέρα δεν μπορώ να ξέρω επακριβώς, πάντα όμως τα οικονομικά παίζουν τον ρόλο τους. Το θέμα, όμως, δεν είναι αυτό. Καλά και έφυγε ο Σπανούλης από την Μονακό, τώρα σε ποια ομάδα θα πάει για προπονητής ο ομοσπονδιακός τεχνικός; Πάρε, λοιπόν, άλλο ένα αποκλειστικό…

Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Άλλη είναι η ελληνική ομάδα που μιλάει τούτη την ώρα, με τον Σπανούλη. Και τον ψήνει για τα καλά να την αναλάβει και γρήγορα.

