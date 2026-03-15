Η αποκάλυψή μου για τον Σπανούλη και τον Άρη συντάραξε τα ήρεμα νερά του μπασκετικού τοπίου. Άλλο εάν την πήραν μετά και την ξεχείλωσαν όλα τα ΜΜΕ, ποτέ δεν σου είπα ότι θα αναλάβει αμέσως τώρα. Απλά σου αποκάλυψα ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του Σπανούλη. Το πότε είναι δική τους υπόθεση, ούτε και με απασχολεί. Εξ αρχής, άλλωστε, σου τόνισα: Υπομονή.

Έδωσε τον λόγο του. Αυτό έμαθα και στο λέω. Το πότε θα αναλάβει τους κίτρινους της συμπρωτεύουσας ο Σπανούλης, θα το βρει με τον Ζήση, που είναι τιμ μάνατζερ του Άρη και της εθνικής. Κι αν όχι θεσμικά, ανθρώπινα, στενοί φίλοι και κουμπάροι είναι τα παιδιά. Το έγραψε και ο γραφείο τύπου του Άρη στα social, άλλωστε. Ο Σπανούλης δεν θα αναλάβει τον Άρη στο ΑΜΕΣΟ μέλλον, διαψεύδοντας όσους προέτρεξαν, αλλά επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη συνεργασία στο πιο μακρινό μέλλον. Υπάρχει κι ένας Μίλιτσιτς ρε παιδιά, μία ομάδα υπό τις οδηγίες του κι ένα πρωτάθλημα στην τελική του ευθεία. Δεν είναι η ώρα, τώρα.

