Ο Παναθηναϊκός λύγισε τον Ολυμπιακό με 88-85 στη Λεωφόρο και έκανε το 2-0 στα εφετινά ντέρμπι «αιωνίων», αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα ενόψει των πλέι-οφ.

Σε ένα ματς με ένταση και συνεχείς εναλλαγές, οι «πράσινες» είχαν κορυφαίες τις Σπανού (24 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Πρινς (20 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Το «τριφύλλι» πήρε από νωρίς τον έλεγχο διατηρώντας μικρό αλλά σταθερό προβάδισμα, με τον Ολυμπιακό να μένει κοντά στο σκορ χάρη στη Χριστινάκη και τη Γούλφολκ. Το παιχνίδι κρίθηκε στο φινάλε, όταν η Σπανού έδωσε το προβάδισμα στα 13” πριν τη λήξη και η Φιτζέραλντ -μετά την αποτυχημένη επίθεση των φιλοξενουμένων- «σφράγισε» τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

